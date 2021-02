Commisso: “Vlahovic lo vogliono tutti ma non lo vendo. Stadio? Conosco la burocrazia”

Il numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso della trasmissione Radio Anch’io Sport ha dichiarato: “Sto imparando, non ho bisogno di fare business in Italia. In un certo senso mi aspettavo quello che è successo perché conosco la burocrazia, però credevo che il comune di Firenze mi avrebbe lasciato fare qualcosa visto che si parla di stadio ormai da tanti anni”.

Su Prandelli: “E’ stato lui a volere un contratto con scadenza giugno, i risultati contano”.

Infine ha detto la sua sul futuro di Vlahovic: “ Vlahovic è stato come un fiore che è sbocciato, anche grazie a Prandelli. Ora lo vogliono tutti ma io non lo do a nessuno”.

Foto: Fiorentina Twitter