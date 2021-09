Commisso: “Vittoria meritata. Condanno gli insulti razzisti a Vlahovic. Terracciano? Lo chiamo San Pietro””

Rocco Commisso, presidente dalla Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club toscano in merito alla vittoria in casa dell’Atalanta.

Queste le parole del presidente: “Innanzi tutti ci tengo a ricordare le vittime del World Trade Center. Vengo da New York e quello che accadde l’11 settembre di 20 anni fa lo ricordiamo sempre. Quindi sono un po’ malinconico, ma con la malinconia siamo anche contenti per la vittoria di stasera. Non so come sono fatte certe tifoserie: noi abbiamo perso tre partite e un pareggio negli ultimi due anni in Serie A. Stavolta abbiamo vinto noi”.

Sugli insulti a Vlahovic: “Non mi è piaciuto quello che hanno fatto: due anni fa se la sono presa con Dalbert, ora durante l’intervista hanno gridato a Dusan che è uno zingaro. I Percassi sono bravissima gente, ma i tifosi qui devono pensare a quello che fanno e che dicono perché noi non l’abbiamo mai fatto. Loro hanno avuto tanti tifosi qui, spero che anche noi saremo tanti al Franchi”.

Su Terracciano: “Lo chiamiamo San Pietro. Ma tutti i ragazzi sono stati straordinari. Ero terrorizzato perché da tempo non andavamo sul 2-0 ma siamo stati bravi a resistere”.

Foto: Twitter Fiorentina