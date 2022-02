Commisso sulla trattativa Vlahovic: “I procuratori sono stati disonesti e bugiardi. Volevano far soldi alle mie spalle”

Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali della Fiorentina, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato sulla vicenda Vlahovic.

Queste le sue parole: “Posso iniziare dall’inizio, da un anno e mezzo fa. La cosa è stata complicatissima per me e per chi lavora nella Fiorentina. Dusan si arruffianava con i tifosi, a novembre sono tornato per cercare di chiudere il contratto, ma i procuratori sono stati disonesti e bugiardi. L’incontro è stato buono, aspettavo risposte da lui e avevamo fissato per la mattina dopo per concludere il contratto. Invece di avvicinarsi a quello che si era deciso, con uno stipendio da 4/5 milioni netti, ne ha chiesti 8 netti. Avevamo poi pattuito con gli agenti 2 milioni, ne hanno chiesto di più. Ho chiesto loro perché volessero più soldi, visto che i gol li faceva Dusan, ma mi hanno detto che li volevano anche loro. Inoltre hanno anche chiesto non solo il 10% della futura rivendita ma anche l’esclusività della cessione”.

Foto: Twitter Fiorentina