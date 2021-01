Commisso sulla sconfitta col Napoli: “Fossi stato in campo avrei preso il rosso. Abbiamo l’occasione per riscattarci”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si è concesso ad un’intervista sui canali social della Viola. Il numero uno della squadra gigliata è tornato sulla partita contro il Napoli, chiedendo alla squadra una rivincita per dimenticare il risultato contro gli azzurri: “Ormai sono qua a Firenze da una settimana e ho assistito a due partite. Contro l’Inter abbiamo perso all’ultimo minuto e contro il Napoli sappiamo tutti come è finita. Ho parlato con i ragazzi uno a uno e loro sanno che ci vuole una rivincita. Sanno che è stata una bruttissima partita e che devono portare la Fiorentina dove merita di stare. Questi ragazzi hanno la cattiveria che avevo visto con la Juventus, ma non l’ho vista col Napoli. Ed è lì che dobbiamo ripartire. Contro ogni squadra in Italia è difficile giocare. Sabato dobbiamo vincere a tutti i costi. I giocatori sanno che contro il Crotone dovranno fare una grane partita. Prandelli ha detto che nessuno ha preso giallo contro il Napoli? Se ci fossi stato io a giocare lo avrei preso, forse anche rosso”.