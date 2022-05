Commisso su Torreira: “Sono molto deluso da quello che è successo, rivisiteremo la situazione nelle prossime settimane”

Un gioco al rialzo che non è piaciuto alla Fiorentina. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell’evoluzione riguardante il futuro di Lucas Torreira e, a tal proposito, il presidente della Viola Rocco Commisso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto deluso da quello che è successo nelle 24 ore successive al settimo posto. Qualcuno, come a suo tempo è avvenuto con Gattuso in estate, ci è cascato ed ha fatto partire anche una petizione su Torreira. La notizia su di lui è stata mandata avanti da quelli che hanno approfittato dal fatto che Torreira resti alla Fiorentina. Il procuratore sa che quando qualcuno fa un certo tipo di cose, con me non l’avrà vinta. Io sarò più duro e spesso mi accanisco. Non voglio parlare di mercato, resterà nella Fiorentina quello che è successo. Ci può essere la possibilità di rivisitare la situazione con Torreira nelle prossime settimane ma non voglio dare nessun accento, né di pessimismo né di ottimismo. Per quanto riguarda Italiano fin dal primo giorno, ho fatto tanti complimenti a lui e sono contento del lavoro che ha fatto alla Fiorentina. Per come sono abituato io, a me non piace mandare via le persone. Spero che Italiano resterà“.

Foto: Twitter Torreira