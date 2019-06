Commisso su Pradè: “Professionista di altissimo livello. Farà del suo meglio per la Fiorentina”

Dopo l’ufficialità di Daniele Pradè come nuovo ds della Fiorentina, il nuovo proprietario del Club, Rocco Commisso ha commentato così sul sito viola: “Daniele è un professionista di altissimo livello con una comprovata esperienza di successo nel calcio italiano. Conosce molto bene l’ambiente di Firenze, ed ha ottenuto grandi risultati nelle sue stagioni precedenti con il Club. Sono sicuro che ancora una volta farà del suo meglio per la Fiorentina e per Firenze”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina