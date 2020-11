Commisso su Chiesa: “Non mi ha ancora telefonato per salutarmi”

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso del suo intervento su Lady Radio ha parlato anche di Chiesa, ex Viola, passato alla Juventus nei giorni finali del mercato estivo. Queste le parole del numero uno del club toscano: “Federico ancora oggi non mi ha fatto una telefonata per salutarmi”.

Foto: twitter uff Fiorentina