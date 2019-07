Commisso su Chiesa: “Abbiamo guardato metà partita insieme senza parlare. Vogliamo tenerlo”

Intervistato dopo la vittoria della sua Fiorentina per 2-1 sul Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il presidente dei viola Rocco Commisso, ha parlato del match di Chicago e del mercato. Queste le parole riportate da Firenzeviola.it. “Hanno giocato benissimo, pensavo di perdere perché questi messicani giocano. Ho visto ottimi giocatori, si vede il lavoro duro della squadra. L’importante è giocare forte, prima o poi le vittorie arriveranno. Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato metà partita insieme, non abbiamo parlato di nulla, è un bravissimo ragazzo. L’ho detto sin dal primo giorno, vogliamo tenerlo. Il mercato? Pradè ha bisogno di tempo, non dobbiamo dimenticarci che se non si fosse concluso l’affare in due settimane e mezzo, non ci sarebbe stato questo netto cambio nella Fiorentina. I risultati non sono ancora arrivati, intanto ci teniamo stretto questo del campo, poi vedremo come abbiamo lavorato”.

Foto Twitter Fiorentina