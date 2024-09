Commisso: “Solo la Juventus è stata penalizzata. Milan e Inter hanno speso, nonostante i debiti”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulle big della Serie A: “La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono mai state penalizzate per questo”. Il patron viola ha aggiunto che “non si è voluto intervenire”. Non è la prima volta che Commisso e la Fiorentina in generale si scagliano contro alcune big del campionato, le milanesi nello specifico.

Foto: Twitter Fiorentina