Commisso: “Ringrazio Iachini per quello che ha fatto, non dovevo mandarlo via”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del presente e futuro della viola: “Da mesi non parlo ma è arrivato il momento di tornare in America e voglio cominciare ringraziando per il lavoro di Beppe Iachini. Un anno fa è venuto dopo le prime 17 partite e ci ha salvato portandoci al decimo posto dopo il sedicesimo dell’anno prima. Non sappiamo quest’anno dove finiremo ma siamo già salvi e ognuno di noi dovrebbe ringraziare Beppe per il suo lavoro. Quando sono venuto qui dall’America avevamo una squadra terrorizzata, prima per l’addio di Prandelli e poi perché i giornalisti non sono stati molto cari. I giocatori sono ancora contrariati con i giornalisti, ma è stato Beppe a rimettere a posto la squadra e nelle ultime partite abbiamo vinto e pareggiato. Lo voglio ringraziare e spero che i fiorentini un giorno di questi faranno una bella statua per lui, magari al Piazzale Michelangelo. Se la merita”.

Ancora su Iachini: “Non dovevo mandarlo via, ho commesso l’errore di sentire la pressione della piazza e dei giornalisti che all’inizio andavamo male e c’erano troppe pressioni. Ma Iachini ha sempre dimostrato di poter restare a Firenze”.

Foto: Twitter Fiorentina