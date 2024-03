Commisso ricorda Barone: “Il Viola Park non ci sarebbe stato senza di lui. Rimarrà sempre con voi parte della Fiorentina”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato intercettato dalla stampa presso il Viola Park, dove è stata allestita la camera ardente per il dirigente viola Joe Barone, scomparso nella giornata di ieri all’età di 57 anni. Queste le parole, tra le lacrime, rilasciate dal numero uno del club toscano: “Barone ha lasciato tutto e la sua famiglia per venire qua, abbiamo fatto un grande centro sportivo, il Viola Park non ci sarebbe stato senza di lui. Joe lavorava tutto il giorno e ci sentivamo costantemente, almeno due volte al giorno. Io posso solo ringraziare la famiglia per questo. Senza di lui il Viola Park non sarebbe mai esistito. Ci sentivamo almeno due volte al giorno, anche nella giornata in cui si è sentito male. Ricordatevi sempre di lui, rimarrà sempre con voi parte della Fiorentina. Joe non morirà mai, vivrà per sempre dentro ai nostri cuori.”

Foto: sito Fiorentina