Commisso: “Questo è il calcio. Chiesa? Tutto è possibile”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato la sconfitta dei viola contro l’Inter ai microfoni di Dazn: “Questo è il calcio, si vince e si perde in minuti o secondi. Credo che loro siano una squadra fortissima, forse la migliore d’Italia, e certe cose vanno accettate. Siamo giovani, abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso. Siamo ok, forse però sarebbe stato meglio un pareggio perché eravamo due volte avanti e non l’abbiamo conclusa”. E sul mercato: ” Chiesa? Nell’ultima settimana tutto è possibile. Oggi è della Fiorentina, il mercato non è ancora finito. Si vedrà nella prossima settimana”.

Foto: Esperia Tv