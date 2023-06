Commisso: “Quattro anni che sono alla Fiorentina. Fiducioso per domani, speriamo anche in un po’ di fortuna”

La Fiorentina è in partenza per Praga, dove domani sera giocherà la finale di Conference League contro il West Ham. Il patron viola, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni dall’aeroporto di Peretola prima della partenza con la squadra alla volta di Praga: “Oggi sono quattro anni da quando ho acquistato la Fiorentina. Voto? Zero! (ride, ndr)”.

Poi ha proseguito parlando della partita di domani: “Sono fiducioso, i ragazzi sono in forma e motivati. Speriamo anche in un po’ di fortuna”. E sui 20mila tifosi presenti al Franchi: “Pure di più…”.

Foto: Twitter Fiorentina