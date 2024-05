Commisso: “Per completare il restyling del Franchi servono altri 100 milioni. Vogliamo arrivare in finale di Conference League”

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai canali ufficiali del club sui temi principali del momento in casa viola.

Queste le sue parole: “Vogliamo centrare la finale di Conference League. Abbiamo vinto la partita di andata all’ultimo minuto e penso che se anche non sarò presente, la squadra andrà in Belgio per cercare di avvicinarsi al traguardo di Atene. Ho visto tutti bene, compreso il femminile e i più giovani”.

Cosa ha chiesto alla squadra in vista di mercoledì? “Non devo chiedere niente ai giocatori, sanno già tutto. Credo che tutti saranno stimolati a giocare al meglio. Spero che ci si possa vedere ad Atene”.

Come sta procedendo il lavoro in società dopo la riorganizzazione?

“Come mi aspettavo. Abbiamo dato molta più responsabilità ad Alessandro Ferrari e a Pradè. Il ds sta pensando al lato sportivo e il dg tutti gli altri lati che esistono in un’azienda grande come la Fiorentina. Fino a oggi tutto è andato bene. Al di fuori dei problemi che abbiamo ancora relativamente allo stadio”.

Capitolo Franchi: cosa pensa? “Il Franchi è un problema. In questi giorni abbiamo incontrato il ministro dello sport Andrea Abodi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. La preoccupazione sul futuro del Franchi è emersa in ogni incontro. Il risultato ben chiaro è che completare il restyling serviranno almeno 100 milioni di euro. Oltre a questo abbiamo solo informazioni per la prossima stagione, dove i posti non saranno più di 22.000 e di potrà continuare a giocare nello stadio di Firenze”.