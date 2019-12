Commisso: “Non sono qui per perdere. Sul mercato e il futuro di Montella…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato anche del futuro di Montella prima della cena di Natale della squadra: “Andiamo avanti, ho fiducia e ho dato fiducia a tutti. Continuiamo da dove abbiamo cominciato, facciamo il nostro percorso e abbiamo bisogno di vincere. La sfida con l’Inter decisiva per Montella? Vediamo un giorno per volta. In treno non ho parlato alla squadra, li ho salutati e oggi non sono andato al campo. Hanno fatto un buon lavoro, loro sanno che io non sono venuto qui per cominciare a perdere. Non hai perso in vita mia, voglio vincere qualcosa: ho chiesto tempo, sta a noi portare adesso i risultati. Mercato? Ci sto pensando, si devono fare certi acquisti. Il mercato di gennaio è difficile perché non tutti i giocatori sono disponibili, dobbiamo avere del tempo per fare un bel percorso”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina