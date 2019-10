Commisso: “Non ho comprato la Fiorentina per fare soldi, ma per renderla vincente”

Queste le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto ai microfoni del portale dei tifosi ViolaNation.com: “Nuovo stadio? C’è molto lavoro da fare anche sul fronte burocratico. E’ stata una sorpresa per me visto che per 20 anni si è parlato di come migliorare gli impianti fiorentini. Lo dico fin dal primo giorno, vogliamo portare in Italia il modo di lavorare statunitense. E’ difficile pensare di costruire una squadra vincente se non aumentiamo drasticamente i nostri ricavi. Costruire un nuovo stadio ci aiuterebbe ad aumentare le entrate. Non ho comprato la Fiorentina per fare soldi ma per portare il club a vincere. Se non c’è terreni all’interno del Comune, allora penso che considereremo l’area metropolitana”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina