Commisso: “Nedved? Non so chi gli dia quest’arroganza. Vada a casa sua”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso – ai microfoni di Radio Bruno Toscana – ha parlato anche delle polemiche post Juventus Stadium.

“Io non ce l’ho con la Juventus, la cosa che ho detto è solo che non ha bisogno di aiuti. Quando sono venuti a giocare da noi li ho salutati, per primo Buffon, l’ho ringraziato per quanto ha fatto, anche con l’Italia. Anche Sarri: ci ho parlato poco perché stava male. L’unico che non mi ha salutato è stato Nedved, non so chi gli dia quest’arroganza. Vada a casa sua“.

