Commisso: “Montella confermato? Prima devo parlargli. Su Veretout e Chiesa…”

Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione soffermandosi anche sul futuro di Vincenzo Montella: “Ho trovato una società limpida, pulita, e di questo dovete ringraziare la famiglia Della Valle, onore a loro. Montella? Prima devo parlare con lui, lo vedrò negli Stati uniti. Qualcuno ha scritto che l’ho riconfermato: fake news. Lo voglio vedere di persona. Ci saranno degli annunci in questa settimana, a parte quello di Corvino. Proprio in questo momento stiamo decidendo il futuro di Veretout, forse è meglio venderlo. Chiesa? Farò di tutto per tenerlo almeno un anno”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina