Commisso: “La questione stadio? È il primo fallimento della mia vita”

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti. “La cosa bella è che sono arrivato, abbiano subito vinto la prima partita e siamo in finale di Coppa Italia. Tuttavia ancora non è stato fatto nulla, anche io sono scaramantico. Non mi sono mai voluto infilare nella politica, figuriamoci a 73 anni. Però dico che politica e burocrazia rovinano l’Italia, per un progetto come il Franchi entrano in mezzo Comune, Regione, Stato ed Europa. Una cosa così in America non si vede. Lì sono tutte questioni comunali, con l’aiuto di chi vuole fare nuovi stadi. Pochi giorni fa i Tennessee Titans hanno annunciato che il loro stadio costerà 2 miliardi di dollari, di cui la città darà 1,3 miliardi. Il vecchio stadio è del 1999, nel giro di 24 anni se ne fa uno nuovo. Questa cultura non esiste in Italia. Per chi vuole costruire stadi non c’è nessuna opportunità di fare cose differenti se non è accettato dalla politica. Io un po’ lo sapevo, ma non credevo così. Lo vediamo anche in altre città come Milano e Roma, questa è la rovina dell’Italia. Il Franchi è un monumento? Io non credo, non è all’altezza di Firenze e forse neanche mia. La città è bellissima, lo stadio no. E non ci aiuteranno a fare uno stadio come si deve, in tempo, con i costi giusti e con il controllo. Se avessero accettato il primo disegno del 2019, forse non sarebbe stato il più bello del mondo, ma oggi magari avremmo finito. E invece adesso come minimo aspetteremo altri 3-4 anni. L’ho detto, non metterò soldi nello stadio, non è mio ma del Comune, è un monumento e se lo fanno loro. Allo stesso tempo servono da mesi altre risposte: dove giocherà la Fiorentina? Nessuna risposta. Quanto costerà l’affitto? Niente. Ma io lo chiedo da quasi un anno. Non so se mi prendono in giro, ma nella mia vita questo è il più grande fallimento. Forse è colpa mia che ho creduto di poter fare certe cose. Mai sono arrivato a fallire, ho 73 anni, e stavolta è successo”.

Foto: Twitter Fiorentina