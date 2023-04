Commisso: “La Juve? Meglio non parli, è sempre più povera. Cairo non ha vinto nulla”

Rocco Commisso ha toccato altri argomenti in conferenza stampa. “Gonzalez e Amrabat? Non parliamo di questo, il mercato non è iniziato. Aspettiamo la fine della stagione, il responsabile è Pradè con Barone. Pradè confermato? Sì, lui ha tutto il mio rispetto e speriamo di proseguire. La Juve? Meglio non parli. Ma se vai a vedere le azioni per un totale di 850 milioni circa, se togli i 700 milioni di Ronaldo ne restano 150, povera Juventus. Voglio sottolineare che la Fiorentina non è vendita. Quello lo deciderò io, ma voglio rassicurarvi che non sarà presto e dovete lottare con me. Quanto potrà investire la Fiorentina? Purtroppo c’è un limite tra costi e ricavi. Noi ignorati nonostante i traguardi raggiunti? I fatti parlano da soli, contrariamente a Cairo che è stato fin qui padrone del Torino senza vincere nulla. Vediamo cosa succederà a noi, ma sono già contento che dopo 4 anni abbiamo l’opportunità di vincere qualcosa”.

Foto: twitter Fiorentina