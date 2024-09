Commisso: “La Fiorentina è un club sano, senza debiti. Cessioni alla Juventus? È l’unica squadra che si fa avanti con i soldi”

Rocco Commisso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ribadito che sotto la sua gestione la Fiorentina sarà sempre una società sana e ambiziosa: “Ho acquistato la Fiorentina nel giugno del 2019, con la squadra che si era salvata dalla retrocessione in B all’ultima giornata. Considerato da dove siamo ripartiti, credo che il percorso di crescita sia stato innegabile. Ho speso in 5 anni 430 milioni: 170 per il club, 140 per comprare giocatori e 120 per il Viola Park. Tutte finanza proprie, senza prestiti. E ogni anno rimettiamo mano al portafogli per tutte le necessità. La Fiorentina è un club sano, senza debiti. Oggi cerchiamo un equilibrio tra costi e ricavi, ma nel sistema italiano è quasi impossibile e bisogna sempre inserire nuovi flussi di denaro. L’impegno è sempre stato e resta quello di migliorarci anno dopo anno. I risultati? Abbiamo disputato due finali europee di Conference consecutive e una di Coppa Italia. Dispiace non aver vinto, ma tre finali in cinque anni sono un grande risultato. In campionato speravamo di fare ancora meglio e ci siamo assestati intorno al settimo-ottavo posto. Possiamo e vogliamo salire altre posizioni. Ma se mettiamo insieme i risultati sportivi, gli investimenti e la costruzione di un centro sportivo che tutti ammirano, credo che il bilancio complessivo sia senz’altro positivo”. Sulle polemiche per le cessioni alla Juventus: “Se è l’unica squadra che si fa avanti con i soldi, che devo fare… Anche negli anni scorsi la cessione di alcuni giocatori è stata vissuta come una tragedia e invece il tempo ci ha dato ragione”.

Foto: Twitter Fiorentina