Commisso Jr. sui social: “Barone era come un migliore amico e un altro padre per me. Questa immensa perdita è così devastante e scioccante”

Arrivano i primi messaggi di cordoglio per la morte prematura di Joe Barone direttamente dai vertici più alti della società viola. Anche il figlio del presidente Rocco Commisso, Giuseppe, ci ha tenuto a commemorare via Instagram la dipartita del dirigente americano:

“Giuseppe Barone era come un migliore amico e un altro padre per me. Era sempre così generoso e gentile. Cercava sempre di aiutare in ogni modo possibile. Era un uomo di famiglia che aveva così tanta cura e amore per gli altri. Ha sviluppato così tante relazioni forti in questi anni con la famiglia, il mondo del calcio, la politica, i tifosi e tanti altri. Ha contribuito enormemente a consegnare il nostro Rocco B. Commisso Viola Park, uno dei migliori impianti di allenamento di calcio al mondo! Amava quello che faceva! Ha vissuto il suo sogno. Ci ha messo tutto quello che aveva per la Fiorentina e il New York Cosmos. Sono così orgoglioso che fosse il nostro direttore generale. Mi mancherà così tanto. Questa immensa perdita è così devastante e scioccante. Dedico San Giuseppe a Giuseppe Barone, purtroppo domani è il suo compleanno! Pregherò sempre te Giuseppe in entrambi questi giorni speciali. Ti amo tanto Giuseppe Barone! Non sarai mai dimenticato. Il tuo ricordo vivrà con noi per sempre.”

Foto: sito AIA