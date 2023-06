Commisso: “Italiano punto fermo. West Ham? Sono tutti degli animali”

Rocco Commisso deluso e arrabbiato al rientro da Praga, dopo la finale di Conference League. Soprattutto dopo il vergognoso lancio di oggetti in campo da parte dei tifosi del West Ham. In larga parte bicchieri di plastica, ma anche la ormai giustamente famigerata sigaretta elettronica che ha procurato 8 punti di satura al suo capitano, Biraghi, nel primo tempo. Intercettato dai microfoni di Firenzeviola.it, ha così commentato:

“Mi aspettavo una vittoria, ma ci sono stati alcuni casi in campo in cui l’arbitro avrebbe dovuto fare meglio. Jovic con il naso rotto, l’altro fatto è Biraghi. Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che sono tutti degli “animali” quelli là per come hanno trattato i nostri giocatori”

Fonte Foto: Twitter Fiorentina