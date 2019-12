Commisso incontra Enrico Chiesa: “Colloquio positivo, vogliamo far giocare Federico con la Fiorentina”

Si è svolto questa mattina a Firenze un importante incontro tra il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e Enrico Chiesa, padre e agente di Federico. Le parti sono a lavoro per decidere il futuro del talento azzurro, corteggiato dalle big italiane e con un contratto in scadenza nel 2022. Il patron viola, però, si dice fiducioso della permanenza del giocatore, come confermato all’uscita dal vertice: “C’è stato un incontro con Enrico (Chiesa, ndr), la mia prima volta. È stato molto positivo, lui è una bravissima persona, me lo ricordo quando giocava. Come ogni padre vuole il bene per suo figlio, anche lui cerca lo stesso. E’ una grandissima famiglia. Le cose andranno meglio di come me l’aspettavo. L’incontro è stato positivo, c’è l’intenzione di fare giocare con la Fiorentina il nostro Chiesa“.

Foto: Twitter Fiorentina