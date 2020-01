Commisso: “In sette mesi ho speso 300 milioni per la Fiorentina. E sul mercato…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni fuori dal centro sportivo del club viola: “Cutrone, Duncan, Kouamé, Igor e… ne manca uno. Amrabat? Stiamo aspettando su certe cose, non per colpa nostra. Non è una cosa ancora definitiva. Quello che voglio dire è che in 7 mesi siamo già a 300. Sapete cosa? 300 milioni, avete capito? Prima la Fiorentina, dopo la mediacam, dopo il centro sportivo, dopo questo mercato siamo sopra i 300 milioni. Basta giocatori per questo mercato, ci sono pochi giocatori che vanno via. Forse stanno lavorando, siamo attenti alle occasioni. Io voglio giocatori che aiutano a fare una Fiorentina più grande, non solo per sei mesi. Abbiamo fatto passi grandi”, ha chiuso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina