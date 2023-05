Commisso: “In America nessuno fallisce. Qui è bellissimo, se non fai bene vai in Serie B”

Rocco Commisso ha parlato al polo universitario di Scienze Sociali a Novoli di Firenze sul caso Sampdoria: “In America è uno schifo, qui invece è bellissimo. Se non fai bene vai in Serie B, in America non esiste, anzi, se vanno male prendono più fondi dalle università. La Sampdoria ha una grande storia e va in fallimento, oppure quello che sta succedendo alla Reggina che ha problemi finanziari, sono esempi che negli USA non esistono. In America nessuno fallisce, qui in Italia è più pericoloso se non fai bene”.

Foto: Commisso Twitter Fiorentina