Commisso: “Il nuovo Franchi senza il lavoro della Fiorentina non sarebbe stato fatto”

A margine di un incontro presso Palazzo Vecchio, Rocco Commisso, ha così parlato ai media presenti: “Nel corso di questo incontro cercherò di portare avanti la vostra Firenze con parole belle e speriamo che questi studenti un giorno possano tornare come ho fatto io. Verrò ricordato per il Viola Park? Anche per lo stadio. Anche se non ci metto io i soldi in prima persona, senza che la Fiorentina si fosse messa a lavorare fin dal primo giorno in cui sono arrivato, lo stadio non si faceva”.

Poi ha proseguito parlando dei lavori al Viola Park: “Lasciate stare ciò che ha dichiarato il sindaco. Io voglio che la prima squadra possa allenarsi lì da giugno”.

Infine, su Nardella: “Non ho ancora parlato con il sindaco Nardella ma un giorno di questi, prima di tornare in America, parlerò con lui”.

Foto: Twitter Fiorentina