Commisso: “Il nuovo centro sportivo sarà pronto entro fine 2021”

Intervenuto in conferenza stampa, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del progetto del nuovo centro sportivo: “Abbiamo ripulito tutta l’area, abbiamo lavorato tantissimo. Voglio ringraziare il Sindaco Casini e l’architetto Casamonti, siamo ad un buon punto. Purtroppo questa pandemia ha rallentato tutto, me verso ottobre, forse prima, riusciremo ad iniziare i lavori. La novità è che questa settimana abbiamo firmato il contratto con il primo costruttore della villa che è stata liberata dopo ottanta anni. Sarà il centro sportivo più grande e più bello d’Italia, l’obiettivo è terminare tutto entro il 2020/21. Ci saranno tantissimo parcheggi, sia dentro che fuori al centro sportivo. In questo modo i tifosi potranno assistere da vicino agli allenamenti della squadra.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentina