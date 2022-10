Commisso: “Il Fair Play finanziario ci impedisce di competere con Juve e Inter. Non vorrei tornassimo ai tempi di Cecchi Gori”

Intervenuto presso la scuola superiore “Golbetti-Volta” di Bagno a Ripoli, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha toccato diversi argomenti come ad esempio quello relativo al Viola Park e al Fair Play finanziario. Sul primo ha affermato: “Sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto, anche se non ci sarò ancora dopo avrò lasciato un segno indelebile . Sarà l’unico spazio in Italia dove tutti i giocatori staranno insieme nonostante età e sesso, giocheranno tutti insieme”. Sul Fair Play finanziario invece: “Per la Fiorentina è impossibile al momento competere con le altre squadre come Juventus ed Inter per via del Fair Play finanziario, non vorrei mai che tornassimo come ai tempi dei Cecchi Gori“.

Foto: twitter Fiorentina