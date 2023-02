Commisso: “Il calcio italiano è malato, lo avevo detto anni fa che qualcuno scendeva in campo non in regola. Amrabat? Avevo promesso che non sarebbe partito”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria della Fiorentina in Coppa Italia contro il Torino.

Queste le sue parole: “Amrabat? L’abbiamo detto con onestà che non partiva nessuno e abbiamo rispettato le promesse. Il giocatore si è scusato con i compagni ed è tutto ok. Il calcio italiano è malato. Quello che ho detto qualche anno fa è accaduto, c’è un calcio malato e vanno in campo squadre che non sono in regola. Si è visto quello che è successo con la Juventus. Mi devo sfogare perchè non parlo da due anni”.