Commisso: “I nostri attaccanti sono buoni, menomale c’è Rocco che non li critica mai. Speriamo di vincere qualcosa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha così parlato dopo la vittoria contro il Milan: “Sono molto orgoglioso, voglio ringraziare i nostri tifosi perchè abbiamo fatto il record degli ultimi 40 anni. Abbiamo battuto una buonissima squadra, ci voleva. Molti critici hanno detto che non siamo capaci di vincere con le grandi squadre, ma oggi l’abbiamo fatto”.

Poi ha proseguito dei gol messi a segno questa sera: “Ieri sera sono andato in un ristorante brasiliano, per i miei ragazzi brasiliani. Oggi a Nico ho detto: “Devi fare gol”. E l’ha fatto. E Jovic si è visto quello che ha fatto, un bellissimo gol. E Cabral una buonissima partita. I nostri attaccanti sono buoni, menomale che c’è Rocco che non li critica mai. Questa settimana ho detto che Jovic e Cabral hanno fatto 20 gol, stasera siamo a 21. Vediamo quanto farà Vlahovic. Quando uno fa i conti con la matita, o con la penna, capisce che spendendo 15 milioni per quei due giocatori è stato un buon affare”.

Infine, ha così parlato delle Coppe: “Oggi ho annunciato che non partirò per l’America domani, starò qui vicino alla squadra fino a giovedì. Un po’ alla volta e speriamo di vincere qualcosa”. E del ricordo di Davide Astori: “Io non ero qui, ho pochissimi ricordi e non vidi quella partita quel giorno. Avevo vicino a me il fratello di Davide, dispiace povero Davide, che ha fatto molto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Stasera l’abbiamo ricordato, questa partita è dedicata a lui”.

Foto: Twitter Fiorentina