Commisso: “I giocatori stanno tutti bene, alcuni dipendenti invece sono in ospedale”

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto a Lady Radio per aggiornare gli ascoltatori sulla situazione che si sta vivendo nel club viola, uno dei più colpiti dal Coronavirus nella nostra Serie A: “Vlahovic, Pezzella e Cutrone stanno bene e nessun altro giocatore sta male. Non tutti i dipendenti e i giocatori della Fiorentina hanno fatto i tamponi, non li abbiamo fatto neanche io e mia moglie. Abbiamo invece alcuni nostri dipendenti ricoverati in ospedali di Firenze e mi auguro che si rimettano presto. Sono contentissimo che il nostro medico sociale, Luca Pengue, che è stato per tre giorni ricoverato in ospedale, sia tornato a casa.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AC Fiorentina