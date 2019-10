Commisso: “Gli allenatori devono poter chiamare il VAR durante le partite”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it soffermandosi sull’attuale momento della squadra di Montella: “Obiettivi? Vediamo un giorno alla volta. Io voglio vincere sempre, però dobbiamo accontentarci per ora. Sono arrivato a giugno e i primi di settembre ancora Montella non aveva una squadra. Siamo stati un po’ sfortunati, come con il Napoli e con la Juventus. Lasciamo stare, non pensiamo al passato e andiamo avanti. Il VAR? Al 99% la mia esperienza in Italia è stata bellissima. Non tanto nelle infrastrutture e per quanto riguarda gli arbitri… Non può accadere come l’altro giorno: il VAR deve essere usato. Forse è arrivato il momento che gli allenatori possano chiamare il VAR, come in America: una-due chiamate per squadra. Il VAR non può essere criticato, è importante che si tolga ogni dubbio sugli arbitraggi”, ha chiuso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina