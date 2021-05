Commisso: “Futuro? Ringrazio Iachini. Darò altre risposte dopo Cagliari”

Futuro?

“Non parlo di allenatori, ringrazio a Iachini che ha fatto una splendida partita rendendo tutti i fiorentini contenti perché ci siamo quasi salvati dalla Serie B”.

A che punto sono i lavori per il Viola Park e lo stadio?

“Il primo benissimo, c’è un ricorso al TAR e capiremo prossimamente sulla sospensiva. Per lo stadio sto parlando col sindaco per capire cosa si può fare sul Franchi”.

Contento della stagione o il potenziale della squadra era molto più alto rispetto alla classifica?

“Dopo tutti i soldi che ho messo per i giocatori non pensavo certo di arrivare a tre turni dalla fine per salvarci, mi aspettavo molto meglio, almeno di stare nella sinistra della classifica. Ora però impari e vai avanti. Pensiamo al Cagliari e poi darò altre risposte a Firenze”.