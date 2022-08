Commisso esulta: “L’Europa ci aspetta. Non era facile uscire indenni da un ambiente caldo come quello olandese”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai canali ufficiali del club, esultando per la qualificazione ai gironi di Conference League.

Queste le sue parole: “Sono davvero felicissimo, martedì avevo incitato i ragazzi a metterci il cuore fino alla fine e loro hanno seguito a pieno il mio invito. La squadra è stata fantastica, ha conquistato la qualificazione in un ambiente ostile, in un clima difficilissimo e tesissimo e ha dato tutto sul campo. Dopo solo tre partite con due vittorie ed un pareggio erano già iniziate ad arrivare delle critiche inspiegabili ma ora siamo in Europa e lo siamo meritatamente!

Ho già chiamato il Mister per complimentarmi con lui e voglio estendere i miei ringraziamenti a tutti i ragazzi, ai componenti dello staff ed a tutti i tifosi che ci hanno seguito fino in Olanda. Grazie a tutti !! L’Europa ci aspetta!”.

Foto: twitter Fiorentina