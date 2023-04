Commisso: “Era una battaglia da vincere. E ci siamo riusciti”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha così commentato ai canali ufficiali viola la qualificazione alle semifinali di Conference League: “Una battaglia che dovevamo portare a casa e ci siamo riusciti. Non è stato facile ma alla fine abbiamo raggiunto il meritato passaggio del turno e una semifinale importantissima per tutti noi e per tutti i nostri tifosi. Ci vediamo presto. Grazie ragazzi”.

Foto: Twitter Fiorentina