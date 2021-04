Commisso: “Dobbiamo salvarci, sono tornato per stare vicino ai ragazzi”

Rocco Commisso è tornato a Firenze e ha parlato del suo ritorno ai canali ufficiali della Fiorentina. Ecco le parole del patron dei viola: “Adesso sono qui per stare vicino ai ragazzi. Per questo sono tornato. Stasera contro l’Atalanta mi aspetto che i ragazzi giochino bene e ce la mettano tutta. Bisogna sempre cercare di vincere, in queste ultime partite è importantissimo. I ragazzi sanno che non possiamo scherzare, dobbiamo salvarci. Poi penseremo all’anno prossimo”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina