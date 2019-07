Commisso: “Chiesa? Io mantengo la parola. Juve? Strapotente in Italia, ma è disgustoso che in Europa…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi nuovamente sul futuro di Federico Chiesa. Ecco le sue parole: “Chiesa? Io voglio che tutti si divertano, c’è un lavoro forte da fare quando torneranno in Italia. Ho detto dal primo giorno che voglio tenere Federico, l’intenzione c’è e io mantengo la parola. Quando ho comprato la Fiorentina, ho comprato la squadra e non un singolo giocatore, voglio trattarli tutti con rispetto e che sia reciproco. Il primo acquisto? Chiedete a Joe Barone. Un messaggio alla Juve? So che hanno strapotere in Italia, non è buono per il calcio italiano se vince sempre la stessa squadra. Poi quando va in Europa torna a casa senza niente. Sono disgustato da questo… Il campionato deve essere più equilibrato e da quest’anno c’è anche la Fiorentina che proverà a competere”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina