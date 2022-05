Commisso carica l’ambiente: “Ultima fatica per raggiungere l’Europa. Ci teniamo a vincere”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha caricato l’ambiente viola in vista della gara di questa sera contro la Juventus, con l’obiettivo Conference League da raggiungere per i toscani.

Queste le sue parole: “Siamo un gruppo unito e insieme affrontiamo questa partita: forza ragazzi per questa ultima fatica per raggiungere l’Europa. Ora siamo ad un passo da un traguardo che manca da 6 anni a questa società, ai suoi tifosi e alla città. Siamo ancora settimi in classifica nonostante le sconfitte con Udinese, Salernitana e Sampdoria. A proposito di quest’ultima, altre gare come quella di lunedì mi farebbero rischiare l’infarto e quindi non mi vedreste più”.

Commisso continua: ”Adesso pensiamo alla sfida di questa sera. Nel corso della stagione abbiamo disputato gare molto positive contro avversari blasonati quali Milan, Atalanta, Napoli, Inter e Roma, a conferma che siamo in grado di giocarcela contro tutti. Sono sicuro che provandoci al massimo, tutti tra giocatori e tecnico, possiamo raggiungere questo grande obiettivo. E faccio anche i miei complimenti al Mister sia per la squadra sia perchè so che anche lui vuole raggiungere un obiettivo mai centrato prima e così vicino, l’Europa”.