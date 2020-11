Commisso: “Avevo dato fiducia a Iachini. Prandelli ci farà divertire”

Intervistato da “Radio Viola” su Lady Radio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato di Iachini, del suo esonero, di Prandelli e di Juric.

Queste le sue parole: “Iachini aveva un contratto che non finiva la scorsa stagione, prima cosa. Io non ho mai incontrato un altro allenatore e questo non vuol dire che i dirigenti non li hanno incontrati, perché è il loro lavoro. Abbiamo dato fiducia a Iachini, non abbiamo mai sentito nessun altro. Sono usciti tanti nomi mentre stavamo correndo per la salvezza. Non mi è piaciuto ciò che è stato detto su De Rossi, che non ho mai incontrato. Io ho una filosofia, che è quella della meritocrazia. Iachini era in media con i risultati della Fiorentina negli ultimi 20 anni”.

Su Prandelli: “E’ innamorato di questa piazza, è davvero contento della chiamata e noi siamo contenti di averlo. Ci farà divertire molto. Sa cosa vogliamo, sta lavorando con la squadra da alcuni giorni, ora arriveranno anche i Nazionali e potrà lavorare con il gruppo al completo”.

Foto: Twitter Fiorentina