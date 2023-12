Commisso: “Anno straordinario per la Fiorentina”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, tramite un lettera di auguri di Natale pubblicata sui canali ufficiali del club, ha parlato dell’importanza dell’anno 2023 per la Fiorentina: “È stato un anno straordinario per il nostro club. Gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione, con le due finali raggiunte e una posizione in campionato valida per tornare in Europa devono essere un motivo d’orgoglio per tutti noi. La delusione per non essere riusciti a portare a casa un trofeo è stata grande, non lo nego, ma ciò non cancella minimamente lo straordinario percorso che abbiamo fatto insieme a voi, non si arriva a giocare due finali per caso“. E aggiunge: “L’attuale quinto posto in campionato, il passaggio del turno in Coppa Italia e la qualificazione agli ottavi di Conference League, da primi, imbattuti, nel girone, rappresentano una base importante su cui costruire il 2024 che, mi auguro, possa regalarci ancora tante soddisfazioni“.

Il patron si è poi soffermato sulla squadra viola femminile che sta “facendo un campionato sensazionale”.

Sul Viola Park: “Non dimenticherò mai le emozioni vissute l’11 ottobre, il giorno dell’inaugurazione ufficiale della casa della Fiorentina. Il riconoscimento dell’importanza di quest’opera, che per sempre resterà a Firenze e ai fiorentini, da parte di tutte le autorità del calcio italiano e mondiale e delle istituzioni politiche nazionali, rappresenta per me un motivo di grandissimo orgoglio“.

Foto: Twitter Fiorentina