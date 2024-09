Commisso: “Andai a trovare Nico Gonzalez in Copa America, ma non si presentò”

Durante l’intervista concessa al Corriere Fiorentino, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare anche del trasferimento di Nico Gonzelez alla Juventus, avvenuto nell’ultima sessione di calciomercato: “Non volevo mandarlo via, ma che devo fare… Gli avevamo allungato il contratto. Quest’estate sono andato a trovarlo nel New Jersey quando era impegnato in Copa America con l’Argentina: Quarta è venuto a salutarmi, Nico è rimasto in camera. Forse era stanco…”.

Foto: Twitter Fiorentina