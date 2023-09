Commisso: “Abbiamo gia 4 punti, di più degli altri anni. La squadra è forte”

A margine di un evento a Firenze, Rocco Commisso, presidente dei viola, ha parlato dell’inizio di stagione.

Queste le sue parole: “In passato pure noi abbiamo vinto 4-0 o 5-1, perché non lo dite? Abbiamo già 4 punti, non è poco rispetto alle altre stagioni, scommetto che faremo meglio dell’anno scorso nel girone d’andata. Squadra più forte? Sì, abbiamo fatto una squadra più forte. Non sono stato qua molto, ci sono giocatori che ancora non ho visto. Prima devo vederli tutti, ma cresceremo”.