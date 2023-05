Commisso: “A Torino i tifosi hanno contestato Cairo per tutta la gara, ma sul suo giornale…”

Durante l’intervista concessa a La Repubblica, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare della sfida contro il Torino, soffermandosi sui cori da parte della Maratona granata: “A Torino i tifosi granata hanno contestato per tutta la gara il loro presidente. Eppure, sul suo giornale, c’è scritto che hanno insultato me. E’ l’esempio perfetto di come Cairo utilizza il suo potere. Io rispetto i tifosi granata e la loro squadra: ho pregato a Superga, conosco la storia. Non ce l’ho con loro, sia chiaro”.

Foto: Instagram Commisso