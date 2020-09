Commisso a Sportitalia: “L’Inter è la squadra più forte d’Italia”

Trasferta importante questa sera per la Fiorentina, impegnata a San Siro contro l’Inter. Sportitalia ha chiesto al presidente Rocco Commisso se fosse fiducioso per la partita. Lui ha risposto elogiando l’avversario: “L’Inter è la più forte squadra d’Italia, vediamo che facciamo, ok? Sono fortissimi”.

Foto: Twitter Fiorentina