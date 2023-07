Comincia il raduno della Roma: Mourinho e Belotti i primi ad arrivare

La Roma è pronta a inaugurare ufficialmente la nuova stagiona, la terza targata Josè Mourinho. I giallorossi si stanno raccogliendo a Trigoria per il consueto raduno. Giornata dedicata a test fisici e medici per i calciatori. Lo Special One non potrà contare sui nazionali, un solo volto nuovo in attesa di Ndicka: Aouar. Si aggregheranno la settimana prossima: Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Bove, Rui Patricio, Ibanez, Reynolds, Vina, Shomurodov, Celik e il summenzionato Ndicka. Presenti oure Solbakken e Zalewski, che hanno deciso di tagliarsi le vacanze. Mourinho e Belotti sono stati i primi ad arrivare alle 08.10, quindi Llorente e Solbakken, e alle 08.21 il nuovo acquisto Aouar. Inizio dell’allenamento previsto per le ore 10.00. Attorno al campo presenti un centinaio di tifosi.

Foto: Twitter Roma