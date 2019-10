Come ti cambio la stagione: Vivarini ha acceso il Bari

Dieci punti in 4 partite. Cambio di passo importante per il Bari che dopo un inizio a singhiozzo ha iniziato a macinare gioco e risultati.

Merito anche dell’avvento di Vincenzo Vivarini sulla panchina dei galletti, dopo l’esonero di Giovanni Cornacchini. Da lì un pari col Monopoli e 3 successi, di cui l’ultimo nel big match del San Nicola con l’ex capolista Ternana.

Per i biancorossi adesso quinto posto in classifica a quota 17 punti, a sole tre lunghezze dal Potenza primo in graduatoria. Per un girone C che si conferma più equilibrato che mai.

Foto: sito ufficiale Bari