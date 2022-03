Come migliorare il PSG? Il consiglio di Matuidi: “Più francesi in squadra”

Sette stagioni per Blaise Matuidi e il Paris Saint-Germain: un numero considerevole e allo stesso tempo sufficiente per rendere il giocatore un’icona del club. Raggiunto da Le Parisien, il centrocampista (ora in forza all’Inter Miami) ha detto la sua sul sodalizio parigino: “Il PSG è un grande club, come testimoniano i grandi giocatori acquistati nelle ultime stagioni. Detto ciò, possiamo ritenere che sia al livello di Real Madrid o Bayern? Potrebbe sicuramente aiutare avere dei giocatori cresciuti nel club. Quando guardiamo prorio il Real oppure il Barça, possiamo notare come in rosa ci siano sempre almeno 5-6 giocatori spagnoli. Mi piacerebbe vedere più francesi al PSG, secondo me è questo l’aspetto che potrebbe aiutare il club a crescere ulteriormente“.

