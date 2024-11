Come Conte ha reso Di Lorenzo il difensore perfetto

Il Napoli di Antonio Conte continua a vincere in campionato e portare a casa risultati, imponendosi come prima della classe. Alle 12:30 gli azzurri scenderanno in campo contro l’Atalanta di Gasperini, avversario ostico in una sfida che si preannuncia ricca di spunti tattici interessantissimi. Tra i tanti giocatori valorizzati dal tecnico salentino, oltre a McTominay, Gilmour o Buongiorno, vi è anche Di Lorenzo, che proprio con Conte pare essere tornato ai livelli della stagione in cui ha vinto lo scudetto. La bravura di un allenatore sta nel modo in cui riesce a mascherare i difetti dei propri giocatori, e in quello in cui riesce invece a metterne in luce i pregi, ed è proprio quello che è riuscito a fare col difensore italiano. La sua rinascita, passa da due accortezze tattiche fondamentali. Sia nell’Europeo che nella scorsa stagione, ci si è resi conto della grande difficoltà in cui il giocatore incombe nell’uno contro uno con gli esterni avversari, soprattutto se estremamente tecnici e rapidi (Nico Williams tra tutti). Nel nuovo schema attuato dall’allenatore, un 4-3-3 che in fase difensiva diviene un un 3-4-2-1, svolgono un ruolo fondamentale sia Politano, che diviene essenzialmente un esterno a tutta fascia con compiti di copertura, che Anguissa, che si piazza davanti a Di Lorenzo e copre le zone centrali del campo e divenendo un aiuto prezioso. In questo modo il classe ’93 viene liberato dagli uno contro uno, e i suoi compiti difensivi diventano meno, e più affabili alle sue caratteristiche. Infatti, mai come quest’anno, l’ex Empoli ha dati impressionanti nei dribbling fermati, quasi l’82%. La minore mole di lavoro difensivo, lo porta quindi ad impiegare le energie in fase offensiva, dinamica in cui rende al massimo. 3 i gol siglati dal braccetto della Nazionale, che ama sovrapporsi e lanciarsi in area avversaria, rendendosi pericolosissimo. Protetto difensivamente e libero offensivamente, con Conte Di Lorenzo sta vivendo una nuova gioventù.

Foto: Instagram Di Lorenzo