Come cambia l’Inter con Zielinski

Piotr Zielinski è diventato, già dal 6 luglio, un nuovo giocatore dell’Inter, dopo una trattativa che vi avevamo iniziato a raccontare già dallo scorso novembre.

Il centrocampista polacco è arrivato a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il club azzurro.

Zielinski è l’ultima pedina di un centrocampo già ben articolato e collaudato che ha permesso al club nerazzurro di raggiungere grandi obiettivi nelle stagioni precedenti.

L’ex giocatore del Napoli nasce come trequartista, o meglio, come regista offensivo, ma nel Napoli ha giocato spesso da mezzala, con ottimi risultati. È un giocatore duttile, con grande esperienza, che riesce a coprire anche più di un ruolo nel corso dei 90′.

Nel sistema di gioco di Inzaghi, non è presente il trequartista, quindi Zielinski verrà impiegato, presumibilmente, da mezzala, con movimenti diversi però rispetto a quelli del 4-3-3 del Napoli dello scorso anno.

Per quanto riguarda le gerarchie invece, Mkhitaryan resta sempre la prima scelta di Inzaghi, ma con 5 competizioni da giocare, Zielinski riuscirà sicuramente a ritagliarsi lo spazio che merita in un centrocampo già stellare come quello nerazzurro.

Avere un giocatore come lui è importante anche nelle rotazioni di reparto, in quanto, da titolare o da sostituto, è sempre garanzia di corsa e qualità in mezzo al campo.

